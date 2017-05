Woerden blijft in gesprek over behoud huisartsenpost

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 16:24 uur | update: 16:31 uur

WOERDEN - Het genomen besluit om de huisartsenpost (HAP) in 2018 uit Woerden te laten vertrekken, weerhoudt wethouder Koster er niet van een poging te ondernemen om de ingezette koers te wijzigen.



Koster liet weten om tafel te gaan met het bestuur van Primair Huisartsenposten, om de mogelijkheden voor het behouden van de HAP te bespreken.



OUT OF THE BOX

"Het vertrek van de HAP is ongewenst. We moeten nu out of the box denken om te doen wat goed is voor Woerden. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en ruimte ga ik in gesprek met leden van het bestuur", aldus wethouder Koster.



Een Woerdens commercieel alternatief behoort volgens de wethouder ook tot de mogelijkheden. Koster gaf aan hierover met partijen te spreken, maar inhoudelijk wilde ze niet veel kwijt over deze kans. Volgens haar is het beter een broedende kip niet te storen.



DRUK

Ondanks de beoogde rust liet Koster haar waardering blijken voor de druk die uit de samenleving wordt opgevoerd.





