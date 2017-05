Verdachte fatale steekpartij Hoograven op Nationale Opsporingslijst

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 20:45 uur | update: 20:55 uur

Foto: Politie Midden-Nederland (bewerking RTV Utrecht)

UTRECHT - De verdachte van de dodelijke steekpartij in Hoograven is op de Nationale Opsporingslijst gezet. Dat heeft de politie vanavond bekendgemaakt. De 34-jarige verdachte zou bij Villa Vrede de 18-jarige Luel Ymesgen hebben omgebracht.



De verdachte maakt gebruik van meerdere valse identiteiten en dus is zijn echte naam niet bekend. Hij liet zich eerder in ieder geval Si Mohamed el Harrachi noemen.



De Marokkaanse verdachte was een bezoeker van Villa Vrede, net zoals het slachtoffer. Villa Vrede is het centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers, waar Ymesgen begin deze maand werd doodgestoken. De twee mannen zouden eerder ruzie hebben gehad.



De politie heeft een foto van de man vrijgegeven en hoopt dat mensen hem herkennen en contact opnemen. Mogelijk is de man in het buitenland. Er wordt benadrukt de man niet zelf te benaderen.



Het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld besteedt deze week uitgebreid aandacht aan de zaak.



