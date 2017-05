Vinkeveen klaar voor Europa League-finale: café omgebouwd tot Ajax-kroeg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 17:47 uur | update: 18:19 uur

VINKEVEEN - Cafe Jackz aan de Herenweg in Vinkeveen is omgetoverd tot een echt Ajax-cafe. De eigenaar deed dat vanwege de finale van de Europa League, waarbij Ajax morgen in actie komt tegen Manchester United.



De ondernemer heeft onder meer zijn buitenmuren rood geverfd en rood-witte ballonen opgehangen en er wappert een Ajax-vlag. De voetballiefhebbers gaan de wedstrijd morgen ook samen kijken in het Vinkeveense café.



De finale begint om 20.45 uur en wordt gespeeld in het Zweedse Stockholm.





