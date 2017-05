Zaak-Salam: "Het is ongelooflijk ingewikkeld voor de rechter"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 19:22 uur | update: 19:24 uur

De rechters op de eerste zittingsdag. Foto: RTV Utrecht / Rob van Dijk

RHENEN - "Ik denk dat de rechter een hele zware job heeft om tot een eerlijk oordeel te komen. Het is ongelooflijk ingewikkeld." Dat zei Andrť de Jeu, directeur van Vereniging Sport en Gemeenten, vanavond in UVandaag. Hij reageerde daarmee op de rechtszaak rondom het verdronken meisje Salam.



De officier van justitie eiste vanmiddag een werkstraf van 120 uur tegen de drie badmeesters en twee onderwijzers. Volgens Justitie hebben ze fouten gemaakt en is de 9-jarig Salam daardoor verdronken. De toezichthouders wordt dood door schuld verweten.



Volgens De Jeu gaat het om een opmerkelijk rechtszaak. "Het bijzondere karakter is dat een school met kinderen naar het zwembad komt. De vraag hoe dat allemaal kon gebeuren ligt dan nu ook op tafel: was daar in het zwembad een geoliede machine van vijf volwassenen aanwezig?"



De Jeu durft niet te voorspellen hoe de zaak uiteindelijk gaat lopen. "Er is natuurlijk een kindje overleden, dus het is logisch dat dat onderzocht wordt. Maar of je gelijk moet spreken over nalatigheid, dood door schuld of verwaarlozing van de regels? Dat is wel heel sterk uitgedrukt door de officier vandaag. De rechter heeft in ieder geval een moeilijke taak."



De rechtbank spreekt op 22 juni een vonnis uit.





