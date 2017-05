Stadsschouwburg stap voor stap energiezuiniger

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 19:27 uur | update: 19:52 uur

Installatie voor warmte-koudeopslag. Foto: RTV Utrecht/Jordi de Jong

UTRECHT - De Stadsschouwburg in Utrecht is vandaag aangesloten op een zogenoemde warmte-koudeopslag. Dat betekent dat er water wordt gebruikt om het pand te verwarmen en te verkoelen.



Het gaat volgens de schouwburg om de volgende stap in verduurzaming van het theater. De culturele instelling grijpt naar eigen zeggen iedere mogelijkheid aan om het gebouw duurzamer te maken. De nieuwe wateropslag is dan ook de kers op de taart.



"We zijn er al een tijdje mee bezig. Bij de recente verbouwing hadden we al een deel van de installaties energiezuing gemaakt en we kijken nu nog naar andere onderdelen in onze bedrijfsvoering", zegt de projectleider.



De Stadsschouwburg wil in ieder geval het goede voorbeeld blijven geven op het gebied van duurzaamheid. "Eigenlijk heeft iedereen die plicht om dat te doen. Maar wij als bedrijf kunnen daar misschien een voortrekkersrol bij spelen."



