Bloemen voor jonge Leusdenaar die oude vrouw heeft gered

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 18:14 uur | update: 20:11 uur

Luuk (l) en de burgemeester (r). Foto: Gemeente Leusden

LEUSDEN - Burgemeester Horselenberg van Leusden heeft de 17-jarige Luuk van den Berg vanmiddag in het zonnetje gezet. Ze bedankte de jonge Leusdenaar voor zijn kordate optreden gistermiddag in Leusden, waardoor hij voorkwam dat een oude vrouw verongelukte.



Luuk zag dat het slachtoffer uit een raam viel en schoot haar gelijk te hulp. Niet veel later kwamen de hulpdiensten in actie en die hebben zich vervolgens over de vrouw ontfermd.



Op het gemeentehuis heeft de burgemeester haar waardering uitgesproken voor Luuks "koele en daadkrachtige optreden" en hem bedankt met een cadeaucheque en een bos bloemen.



Het is onduidelijk hoe het nu met de vrouw gaat.







