Politie Achterveld spoort verdachte mannen met vouwfiets op

ACHTERVELD - De politie heeft in de buurt van Achterveld twee mannen staande gehouden. Ze maakten deel uit van een trio dat dat zich verdacht ophield bij het dorp.



De politie schakelde onder meer Burgernet in om de mannen te kunnen vinden. Ze reden rond op een gewone fiets en een vouwfiets, bleek uit de melding.



Het is onduidelijk wat de mannen precies hebben gedaan. Voor zover bekend is derde persoon nog niet gevonden.



