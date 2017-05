Trajectcontroles: minder bonnen uitgeschreven op A2

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 20:40 uur | update: 22:02 uur

Foto: Robin Utrecht. ANP

PROVINCIE UTRECHT - Op de Nederlandse wegen zijn in de eerste vier maanden van dit jaar minder boetes uitgedeeld dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2017 ging het om 2.938.509 bekeuringen, in 2016 werden in die maanden 3.001.619 bonnen uitgeschreven. Dat zegt het Ministerie van Veiligheid en Justitie.



Er werden onder meer minder boetes uitgedeeld bij de trajectcontroles. In de eerste vier maanden van 2017 ging het om 638.343 boetes, tegen 650.300 een jaar eerder. Onder meer op het A2-traject tussen Amsterdam en Utrecht is een daling te zien. Dit hangt waarschijnlijk samen met de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur, stelt het ministerie.



Uit de cijfers blijkt ook dat ongeveer een op de tien verkeersboetes naar een adres in het buitenland wordt verstuurd. In de eerste vier maanden van 2017 ging het om 294.476 verkeersboetes, tegen 292.743 in dezelfde periode een jaar eerder.





