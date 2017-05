Rechter buigt zich over liquidatie Aziz Anzi

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 06:00 uur | update: 06:05 uur

De avond van de liquidatie in De Meern. Foto: Michiel van Beers / Politie

DE MEERN - Wie heeft in 2015 Aziz Anzi geliquideerd in De Meern? Over die vraag gaat vandaag de inhoudelijke behandeling over deze moordzaak. Anzi was verwikkeld in meerdere conflicten in het criminele milieu en had grote schulden.



De verdachten Julian S. en Roger A. werden vorig jaar oktober aangehouden. Ze zouden een apparaatje onder de auto van Anzi hebben geplaatst waarmee hij gevolgd kon worden. Ook zouden ze een afspraak met hem hebben gemaakt op de parkeerplaats langs de A12 bij De Meern. Daar werd hij doodgeschoten. Het is nog altijd onduidelijk wie dat deed.



De advocaten van de verdachten stelden tijdens een voorbereidende zitting dat hun cliŽnten niks met de liquidatie te maken hebben. Toch verzwaarde de officier van justitie toen de aanklacht van medeplichtig aan moord naar medeplegen van moord. Dat betekent dat er sprake is van een actieve rol.



Verslaggever Peter Knieriem volgt de rechtszaak vanuit de rechtbank in Utrecht en doet onder meer verslag via Twitter.



