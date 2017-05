Spakenburg onderuit in eerste wedstrijd play-offs

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 21:29 uur | update: 21:53 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft de eerste wedstrijd van de finale om een plaats in tweede divisie verloren. Uit tegen Rijnsburgse Boys ging de nummer 16 van de tweede divisie met 2-1 onderuit.



Spakenburg kwam na 19 minuten op 0-1 door Kevin Maynard, maar binnen twee minuten was het alweer gelijk door Jeffrey Jongeneelen. De Blauwen werden vervolgens de betere ploeg, en speelden zelfs hun beste voetbal sinds maanden. Toch kwam Rijnsburgse Boys 20 minuten voor tijd op 2-1, door opnieuw Jongeneelen.



Bij Spakenburg was inmiddels Kees Tol in de ploeg gekomen. De voormalige topscorer was begin deze maand naar het tweede verbannen, maar blessures en schorsingen dwongen trainer Joop Gall zijn besluit te herroepen. Ook met Tol kreeg Spakenburg geen kansen op de verdiende gelijkmaker.



