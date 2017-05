Dak van Waterliniemuseum weer waterdicht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 21:56 uur | update: 22:02 uur

Het museum in Bunnik. Foto: RTV Utrecht

BUNNIK - Het dak van het Waterliniemuseum in Bunnik is weer gerepareerd. Vorig jaar bleek dat bij regenval het dak van het splinternieuwe museum lekte.



De afgelopen maanden is gewerkt om de lekkages te verhelpen. Het museum in Fort Vechten ligt deels onder de grond en daarom moest een deel van de grond worden verwijderd om bij het dak te komen.



De provincie, eigenaar van het museum, draait op voor de kosten van de lekkage. Het project kostte 25.000 euro.







