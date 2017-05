Traumaheli naar zwaargewonde wielrenner in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 22:06 uur | update: 22:11 uur

Foto: Koen Laureij

UTRECHT - In Utrecht is een wielrenner aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde vanavond op de kruising van Emmalaan en Museumlaan.



De wielrenner raakte zwaargewond en een traumahelikopter landde om te helpen. De man is naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht