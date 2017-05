Meer sociale huurwoningen in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 05:38 uur | update: 05:58 uur

AMERSFOORT - Toekomstige woningbouwprojecten in Amersfoort zullen voortaan voor 35 procent uit sociale huurwoningen bestaan. De gemeenteraad van Amersfoort stemde gisteravond unaniem in met een voorstel dat het tekort aan huurwoningen moet opvangen.



In het plan staat dat Amersfoort de opgave heeft om huisvesting te vinden voor zo'n 2.000 huishoudens. Volgens verantwoordelijk wethouder Fleur Imming wordt dat een lastige opgave omdat de gemeente over weinig eigen grond beschikt en zelf geen woningen bouwt. De oplossing ligt daarom vooral in het bouwen van sociale huurwoningen op locaties die worden herontwikkeld, of in leegstaand vastgoed dat geen eigendom van de gemeente is.



WoningbouwcoŲperaties worden door het aannemen van het voorstel verplicht gesteld om op deze locaties sociale huurwoningen te bouwen. Indien nodig worden initiatieven hiertoe financieel ondersteund.



Voor de SP gaat het bouwen van woningen niet snel genoeg. De socialisten dienden een voorstel in om het percentage van verplichte huurwoningen omhoog te brengen naar veertig procent. Ook vinden ze dat er een stop moet komen op de verkoop van sociale huurwoningen. Hiervoor kregen ze onvoldoende steun van de rest van de raad.



