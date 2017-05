Bussen Syntus rijden rolstoelgebruikers regelmatig voorbij

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 06:29 uur | update: 06:39 uur

AMERSFOORT - Mindervalide reizigers ervaren nog altijd problemen met het busvervoer in de regio. Dat bleek gisteravond in het stadhuis in Amersfoort waar over dit onderwerp werd gesproken.



Vooral voor mensen met een rollator blijken de huidige bussen niet goed toegankelijk. "In de praktijk kiezen mensen daarom eerder voor de regiotaxi dan de bus", liet Conny Kooijman van gehandicaptenvereniging Ieder(in) weten. Ze ziet graag meer gelijkvloerse bussen.



Syntus gaf aan dat het materieel langzaam wordt vervangen en dat hierbij de wensen van mindervalide reizigers zoveel mogelijk mee worden genomen. De bedoeling is dat deze zomer alle huidige bussen worden omgebouwd.



TE LAAT

Volgens CDA-fractievoorzitter Micheline Paffen zijn de problemen hiermee niet opgelost. Ze zat onlangs zelf in een bus die niet stopte voor iemand in een rolstoel omdat de chauffeur dan te laat zou zijn bij de volgende halte. Een aanwezige rolstoelgebruiker vertelt dat hem dit vaker overkomt. "Het is de bedoeling dat wij zelfstandig kunnen reizen, maar dat gaat op deze manier niet."



Vervoerder Syntus erkent dat er trajecten zijn waar chauffeurs tijd te kort komen. Maar dat mag niet betekenen dat het personeel de regels niet opvolgt. Er wordt volgens de busmaatschappij altijd met een chauffeur gesproken als zich een incident voordoet.



Namens de provincie Utrecht, die de concessie verleent aan Syntus, gaf gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof aan dat het aantal klachten flink is afgenomen. Van 1500 per week toen het busvervoer december vorig jaar werd overgenomen, tot zo'n 100 per week nu.



Niet alleen in Amersfoort is er kritiek, ook in Leusden ligt de dienstregeling al maandenlang onder vuur. Verschillende Amersfoortse raadsleden vinden dat Syntus genoeg tijd heeft gehad om de problemen in kaart te brengen. Ze willen dat er snel verbeteringen worden doorgevoerd.



