Pas op voor de zon!

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 06:50 uur | update: 06:57 uur

Foto: RTV Utrecht

DE BILT - Het KNMI in De Bilt waarschuwt voor de zon de komende dagen. Vandaag wordt zonkracht zeven verwacht, wat inhoudt dat je extra snel kunt verbranden. Zonkracht zeven komt hooguit tien keer per jaar voor.



"Hoe hoger de zon aan de hemel staat, des te meer zonnestraling de atmosfeer binnenkomt", meldt het KNMI. "Een deel van die straling is onzichtbaar ultraviolet licht. Je wordt er bruin van, maar een teveel aan UV leidt tot verbranding en kan op termijn huidaandoeningen geven."



Het advies luidt dan ook om je goed in te smeren.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht