Hoogheemraadschap zet stuwdam bij Schalkwijk open

SCHALKWIJK - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet vandaag bij Schalkwijk de stuwdam bewust open. Doel is om te laten zien wat er gebeurt als een stuk land wordt gebruikt als waterberging. Het hoogheemraadschap heeft daarvoor een nieuw stuk land aan de Achterdijk aangewezen.



In het gebied kan 25.000 kubieke meter worden opgevangen om waterlast bij hevige regenval te voorkomen. Dit is vergelijkbaar met de inhoud van tien olympische zwembaden.



"Vanwege de gevolgen van klimaatverandering vallen er gewoon veel meer buien", vertelt Guus Beugelink van het hoogheemraadschap. "Dan kunnen we water niet op tijd wegpompen en dat betekent dat water op straat komt te staan. Dit kun je oplossen door een waterberging aan te leggen."



Een alternatief is het aanleggen van een gemaal. "Maar die heb je maar eens in de tien jaar nodig, dus dan wordt het tamelijk onrendabel. Een waterberging is dan een slimmere oplossing", aldus Beugelink.



Het plan voor de waterberging kwam niet uit de lucht vallen. In 2007 kampte Schalkwijk namelijk met flinke wateroverlast, waardoor de straten blank kwamen te staan. "Dit was aanleiding voor het plan dat we gemaakt hebben en dat is afgelopen jaren uitgewerkt. Vandaag demonstreren we hoe het werkt."



