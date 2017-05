Bloemenmandjes moeten Lopik opfleuren

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 08:55 uur | update: 09:07 uur

Bloemist Guido Jansen (links) en initiatiefnemer en raadslid Ron vd Berg (rechts). Foto: RTV Utrecht

LOPIK - In het centrum van Lopik worden vanochtend zogenoemde hanging baskets opgehangen door wethouder Gerrit Spelt en raadslid Ron van den Berg. De mandjes komen aan lantaarnpalen te hangen en worden gevuld met hanggeraniums om zo het winkelgebied op te fleuren.



In totaal krijgt het winkelgebied 36 bloemenmandjes. Deze komen te hangen in de Anna van Burenstraat, Rolafweg Noord, President Kennedylaan en op het Koning Willem-Alexanderplein.



"Het wordt hartstikke mooi en gezellig in het centrum", vertelt Harold van Velzen van de ondernemersvereniging enthousiast. "Er is door de raad het initiatief genomen om het centrum fleuriger te maken. Het winkelcentrum is nog nieuw en daardoor is het wat kaal. Dus dan is het mooi als je er fleur in kunt brengen."



Zodra de planten in de mandjes zitten, duurt het ongeveer vier tot zes weken totdat ze de baskets helemaal bedekken.



