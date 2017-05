Provincie gebruikt bermplanten Kockengen voor stroom

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 11:15 uur | update: 11:57 uur

KOCKENGEN - In Kockengen wordt vanaf vandaag elektriciteit gehaald uit de wortels van bermplanten die langs de provinciale weg N401 groeien. Het is een uitvinding van het bedrijf Plant-e uit Wageningen waarmee de provincie gaat experimenteren.



"De wortels van bermplanten nemen niet alleen voedingsstoffen op, maar scheiden ook organisch materiaal uit", vertelt gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof. "In de grond rond de wortels leven bacteriŽn die dat organisch materiaal afbreken. In dat afbraakproces komen electronen vrij als afvalproduct. Die kunnen we vervolgens gebruiken voor elektriciteit."



MEETINSTALLATIE

De opgewekte stroom wordt ingezet voor een meetinstallatie langs de kant van de weg. Die registreert de snelheid van het verkeer, maar kijkt ook hoeveel auto's er rijden en of er files staan. "De techniek is nog nooit toegepast voor zo'n meetinstallatie. We hebben dus een primeur op de provinciale weg bij Kockengen", aldus de gedeputeerde.



De proef duurt een jaar, daarna wordt gekeken of de techniek op grotere schaal wordt ingezet. "We gaan kijken naar de veiligheid, betrouwbaarheid en toepasbaarheid ervan. De proefperiode moet bijvoorbeeld uitwijzen of de planten ook bij extreme vorst of extreme droogte blijven leveren. Als we na een jaar voldoende resultaat zien, gaan we kijken of we het voor andere meetinstallaties kunnen gebruiken."



Over de kosten van het project kan Verbeek-Nijhof nog niet veel zinnigs zeggen. "Hoe duur het is, of het functioneert en of het bedrijfseconomisch interessant is, dat volgt allemaal uit de proef. We weten dan ook hoeveel planten we nodig hebben en of de planten betrouwbaar zijn."



