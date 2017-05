Gaslek na graafwerkzaamheden in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 10:21 uur | update: 10:32 uur

UTRECHT - Bij graafwerkzaamheden op de Westerdijk in Utrecht is vanmorgen een gasleiding geraakt. Stedin en de brandweer zijn aanwezig om het gevaar te keren.



Volgens de Veiligheidsregio Utrecht is de uitstroom van gas inmiddels gestopt, maar de reparatie gaat naar verwachting nog uren duren. Volgens Stedin zijn omliggende huizen niet afgesloten geweest van gas.



Wanneer alle problemen zijn verholpen is nog onduidelijk.



