Wilde staking taxi's Utrecht voorbij

UTRECHT - Taxichauffeurs voerden vandaag kort actie op het Jaarbeursplein. Daardoor was het plein niet bereikbaar en konden de bussen daar niet rijden. De actie is inmiddels voorbij.



Zeker 25 taxi's deden mee aan de actie. Ze stonden her en der op de weg, waardoor geen enkele bus erdoor kon. De chauffeurs wilden niet weg "voordat de wethouder beneden kwam". Na een uur werd de actie afgeblazen, nadat een medewerker van de gemeente met hen in gesprek ging.



WILDE ACTIE

Het ging om een wilde actie van de taxichauffeurs. De chauffeurs zijn boos over de plek van hun standplaats op het Jaarbeursplein. Ze zouden nauwelijks zichtbaar zijn voor mogelijke klanten.



Ondanks de roep om een gesprek met de gemeente zeiden de chauffeurs ook dat "ze de gesprekken zat zijn". "Er moet nu iets gebeuren. We staan nu met lege handen. Er moet iets op papier komen."



OMLEIDINGEN

Busvervoerder U-OV stelde snel na het begin van de actie omleidingen in. Reizigers konden even verderop terecht op het nieuwe busstation Jaarsbeurszijde. Wel moesten ze rekening houden met vertraging.



ONTEVREDEN

De chauffeurs in Utrecht zijn al langer ontevreden over het beleid van de gemeente. Ze kondigden vorige week al acties aan, die toen op het laatst werden afgeblazen.



De chauffeurs waren vorige week ontevreden over een omleidingsroute van de gemeente. Vanwege de aanleg van een fietsenstalling op het Smakkelaarsveld kunnen ze niet meer rechtstreeks vanaf hun standplaats onder het spoor naar de andere kant van het station rijden.





