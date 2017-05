Kantoorpand Kanaalweg wordt omgebouwd tot school

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 10:55 uur | update: 10:56 uur

UTRECHT - Een kantoorpand aan de Kanaalweg in Utrecht wordt verbouwd tot opleidingencentrum. Het ROC Midden Nederland kampt met ruimtegebrek en ging daarom op zoek naar een nieuwe locatie.



De gemeente wil graag meehelpen om het pand klaar te maken voor de vierhonderd scholieren. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor ongeveer vier jaar. De verwachting is dat de studentenaantallen daarna weer zullen dalen en dat de capaciteit van de bestaande locatie weer voldoende is.



Het is nog niet bekend wanneer er voor het eerst lesgegeven gaat worden in het kantoorpand.



