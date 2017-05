Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 11:17 uur | update: 11:30 uur

AMERSFOORT - In Dierenpark Amersfoort is de hoogbejaarde leeuwin Sabari overleden. Dat laat de dierentuin weten. Sabari is overleden aan de gevolgen van nierfalen.



"Gisteren is uit onderzoek gebleken dat haar nierwaardes zo hoog waren dat de dierenarts en de verzorgers hebben besloten haar in te laten slapen", zo laat Dierenpark Amersfoort weten.



Sabari werd 19 jaar oud.



