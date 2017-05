Fietsster gewond na ongeval in IJsselstein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 12:03 uur | update: 12:42 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 2) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 2) ‹ ›

IJSSELSTEIN - Op de Europalaan in IJsselstein is vanmorgen een fietsster aangereden door een auto. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Noorwegenlaan. De oudere vrouw op de fiets klaagde over pijn bij haar ribben, daarop besloot het ambulancepersoneel haar mee te nemen naar het ziekenhuis.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht