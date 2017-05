Verwarde man opgepakt in Montfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 10:36 uur | update: 12:42 uur

Foto: Politie

WOERDEN - De politie in Montfoort heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een verwarde man aangehouden in Montfoort.



Na een achtervolging, waarbij een politieauto schade opliep, kon de verdachte in de boeien worden geslagen. Niemand raakte gewond.



Waarvan de man wordt verdacht is niet bekend.



