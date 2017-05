Utrechts duo betrapt bij stelen van kentekenplaten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 12:58 uur | update: 13:02 uur

UTRECHT - Twee mannen uit Utrecht zijn dinsdagavond opgepakt nadat een getuige zag dat zij nummerborden van een auto hadden gestolen op de Emmy van Lokhorststraat.



De verdachten gingen er na de diefstal met een Volkswagen Polo vandoor. De getuige besloot daarop de politie te alarmeren. Even later kwam er opnieuw een melding binnen dat er op de Verlengde Vleutenseweg mogelijk gestolen nummerborden op een Volkswagen Polo werden geschroefd.



Met dezelfde auto werd vervolgens op de Beneluxlaan getankt zonder te betalen. Agenten zagen de verdachten daarna rijden op de 't Goylaan en gingen erachteraan. Het tweetal werd langs de kant van de weg gezet en is opgepakt.



De verdachten wonen in Utrecht en zijn 19 jaar oud. De auto is in beslag genomen.



