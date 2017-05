SGP Houten wil permanent vlaggen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 13:01 uur | update: 13:07 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

HOUTEN - De SGP in Houten wil dat voor het gemeentehuis op Het Rond permanent een Nederlandse vlag wappert. Nu hangen er alleen een vlag van de Europese Unie en een exemplaar met het wapen van de gemeente. Alleen bij speciale gelegenheden wordt het rood-wit-blauw gehesen.



"Dat vinden we raar", zegt fractievoorzitter Wouter van den Berg van de SGP. "De Nederlandse vlag verbindt ons, maakt onderdeel uit van onze cultuur en geschiedenis, maar is niet vaak te zien. Laten we dat veranderen."



REGELS

De driekleur zomaar in een vlaggenmast hijsen kan niet. Zo staat bijvoorbeeld in de wet dat de vlag 's nachts verlicht moet zijn om de kleuren te kunnen zien. Volgens de SGP is dat zo te regelen. "Dat kan ook nog eens duurzaam met led-verlichting. De kosten zijn een paar duizend euro en het jaarlijks onderhoud is daar slechts een fractie van."



Stichting Oranjecomitť Houten juicht het initiatief toe.





