Rechter veroordeelt Utrechter die zich bij IS wilde aansluiten

UTRECHT - Een 27-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot 58 dagen cel omdat hij voorbereidingen trof om af te reizen naar Afghanistan en zich aan te sluiten bij terreurorganisatie IS. De rechter veroordeelde hem tot 300 dagen cel, waarvan 242 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.



De man had contact met gelijkgestemden, kocht een vliegticket naar Teheran en had zijn koffer gepakt en een groot geldbedrag op zak. Vorige maand werd hij opgepakt nadat zijn vader de politie had gewaarschuwd.



De Utrechter is inmiddels op vrije voeten omdat hij zijn straf heeft uitgezeten in voorarrest. Aan zijn vrijheid zijn wel bijzondere voorwaarden gesteld, waaronder een locatieverbod voor luchthavens en de Nederlandse landsgrens. Ook staat hij onder elektronisch toezicht. Verder moet hij behandeld worden voor zijn stoornis en in gesprek met een islamdeskundige of theoloog.



