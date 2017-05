Inboedeldump in polder Eemnes, babyfoto's en postzegelverzameling

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 13:54 uur | update: 14:42 uur

Foto: Caspar Huurdeman

EEMNES - In de polders bij Eemnes is vanochtend een opvallende verzameling huisraad aangetroffen. Na een telefoontje van een voorbijganger, nam de gemeente polshoogte bij de Anna Louwenweg, bij de A1.



Daar lagen babyfoto's, kinderspeelgoed, een postzegelverzameling, sportmedailles, boeken en kleding. Omdat er ook computerspullen en adresboekjes tussen zaten, hoopt de gemeente een spoor naar de eigenaar te achterhalen. Dat zou wel eens in de Zaanstreek kunnen uitkomen, denkt de gemeente.



De spullen zijn aan twee kanten van de weg gedumpt, deels in de berm en ook in de beide sloten. De BOA van de gemeente Eemnes gaat onderzoek doen naar de herkomst. In eerste instantie wordt alles "netjes weggehaald".



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht