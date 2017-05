Jarenlange celstraffen voor mishandeling Poolse huisgenoot met strijkijzer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 14:20 uur | update: 14:34 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Drie Poolse mannen moeten jarenlang de cel in voor het mishandelen van hun huisgenoot in Bunschoten-Spakenburg. Volgens de rechtbank was de mishandeling "uitzonderlijk gruwelijk".



Twee van de drie mannen krijgen vijf jaar celstraf. Een derde man, die een kleinere rol bij de mishandeling had, is veroordeeld tot vier jaar cel.



De drie mannen hadden een plan om geld op te nemen van de bankrekening van het slachtoffer. Zij pakten een pinpas van hem af en dwongen hem de pincode af te geven, door zijn lichaam met een heet strijkijzer te bewerken.



Het slachtoffer gaf in paniek een verkeerde code waardoor het pinnen niet lukte. Ondanks dat hij verging van de pijn, gooiden ze opnieuw kokend water over zijn gezicht.



Bij het opleggen van de straf zijn meerdere strafverzwarende omstandigheden meegenomen. Het ging onder meer om de gruwelijke aard van de mishandeling, het hulpeloos achterlaten van het slachtoffer en de eerdere veroordelingen van de mannen in hun eigen land.



De officier van justitie had een gevangenisstraf van negen jaar geŽist.



