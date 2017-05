Verwarde 112-beller opgepakt in Montfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 14:21 uur | update: 15:08 uur

Foto: Politie Woerden

MONTFOORT - Een verwarde man in Montfoort heeft gisteravond verschillende valse meldingen bij de hulpdiensten gedaan, waardoor politie en ambulance voor niets uitrukten. De man is later aangehouden.



Hij belde eerst 112 met het verhaal dat er een baby onwel was geworden in een woning. De opgeroepen hulpverleners kwamen er al snel achter dat het een valse melding was.



De man belde daarna opnieuw 112 en zei dat er in dezelfde woning iemand vast gehouden zou worden. Ook dit keer bleek er niets aan de hand.



POLITIEAUTO BESCHADIGD

Agenten zagen in de omgeving een automobilist hard wegrijden. Toen ze hem later die avond opnieuw zagen, zetten ze de achtervolging in. Daarbij raakte een politieauto beschadigd.



Uiteindelijk konden ze de bestuurder aanhouden. Dat bleek inderdaad de man te zijn die ten onrechte 112 had gebeld.



STRAFBAAR

Een valse melding doen is strafbaar. Er kan een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal 8.200 euro voor worden opgelegd.



De man is gedwongen opgenomen in een GGZ-instelling.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht