Reparatie lekkend dak Waterliniemuseum kost acht ton

woensdag 24 mei 2017, 15:26 uur | update: 15:46 uur

Foto: RTV Utrecht

BUNNIK - Het kostte 800.000 euro om het dak van het Waterliniemuseum in Bunnik te repareren. Wie dat gaat betalen is nog onduidelijk.



De provincie vindt dat aannemer Heijmans moet betalen, omdat de reparatiewerkzaamheden nog onder de garantie zouden moeten vallen. De aannemer is het daar niet mee eens. Er is een zaak aangespannen bij de arbitragerechter.



Begin 2016 bleek dat het net geopende museum zo lek was als een mandje. Een onderzoek naar de lekkages kostte al 25.000 euro. Daar komt dus nog acht ton bij. De reparatiewerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.



In het museum kun je de geschiedenis van de grootste verdedigingslinie van Nederland leren ontdekken. Met de bouw was in totaal 17 miljoen euro gemoeid. De provincie droeg zeven miljoen euro bij.



De arbitragezaak dient op 13 juni.



