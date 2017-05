Van Rossem: 35 jaar geleden veldslag om bos Amelisweerd

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 19:00 uur

Maarten en Cees staat in het bos van Amelisweerd bij de A27 Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Plannen voor de aanleg de A27 door Amelisweerd leiden al vanaf begin jaren zeventig tot protesten en gerechtelijke procedures. De plannen worden hier en daar aangepast maar de protesten houden aan. Uiteindelijk moet in 1982 de Tweede Kamer beslissen. Een krappe meerderheid van 71 Kamerleden stemde voor de aanleg, 69 tegen.



Maarten herinnert zich het nog goed: "Je zou misschien verwachten dat ik volledig achter de actievoerders stond 35 jaar geleden, maar was niet zo. Primair zou je mijn houding als betrekkelijk onverschillig kunnen zien, maar dat was gegrondvest op mijn overtuiging dat die weg er sowieso zou komen."



"Het was meer zo dat lokale actievoerders vonden dat het lokale belang moest prevaleren boven een nationale belang, en mijn idee was toen: dat is onzin. Het verkeer rond Utrecht zat toen ook al vast en ik zag het hele proces als onvermijdelijk."



Journalist Cees Grimbergen is er in 1982 bij als een deel van Amelisweerd wordt bezet door actievoerders met een tentenkamp en boomhutten. Het actiekamp word op 24 september 1982 hardhandig ontruimd door de politie en bijna 500 bomen in rap tempo gekapt en omvergeduwd door bulldozers.



Op datzelfde moment dient in de rechtbank nog een kort geding dat de kap moet tegenhouden. In de rechtszaal wordt bekend gemaakt dat de laatste boom inmiddels gekapt is. Het kort geding wordt daardoor zinloos.



En nu, 35 jaar later, is er weer een plan om bomen te kappen voor de verbreding van de A27 en weer is niet iedereen het er mee eens. Cees Grimbergen: "Ik hoop dan wel dat er weer zo'n actiegroep is die de komende jaren zich zo lang mogelijk daartegen blijft verzetten, om ook te laten zien: ik woon in een stad en in een buurt waar mensen zich druk maken om mooi stukje bos."



Van Rossem Verteld wordt elke donderdag uitgezonden op RTV Utrecht. Deze aflevering is alvast te zien bij dit artikel.







