Yassin Ayoub fit voor finale tegen AZ

UTRECHT - FC Utrecht is klaar voor de play-off finale tegen AZ. Naast de langdurig geblesseerden liep trainer Erik ten Hag de afgelopen week niet meer tegen nieuwe tegenslagen aan.



Zelfs Yassin Ayoub, die zaterdag tegen Heerenveen, een flinke bloedneus had nadat hij hard in aanraking kwam met zijn tegenstander, kan spelen. "Geen idee of het gebroken is. Ik had geen zin om het te laten onderzoeken. Ik wil gewoon spelen. Nee, zonder gezichtsmasker, dat hindert alleen maar", aldus de middenvelder.



Ten Hag roemt de medische staf dat iedereen op het goede moment fit is. "We moeten vooral mentaal sterk zijn tegen AZ. Als ons dat lukt maken we een hele goede kans." Dat FC Utrecht de favorietenrol heeft interesseert Ten Hag niet. "Zij zijn goed, maar wij zijn ook goed. Ik heb er veel vertrouwen in. We hebben er van de laatste 10 wedstrijden 9 gewonnen. Dat zegt genoeg."



AZ heeft wel te maken met tegenslag. Het Noord-Hollands dagblad meldt dat Rens van Eijden en Alireza Jahanbakhsh de wedstrijd missens door blessures.



AZ - FC Utrecht is donderdag live te horen op Radio M Utrecht 93.1FM. Namen en Rugnummers begint om 20.00.



