Ouder echtpaar slachtoffer van babbeltruc

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 16:21 uur | update: 16:21 uur

Foto: ANP Koen Suijk

UTRECHT - In de Willem van Noortstraat in Utrecht is een ouder echtpaar beroofd door een babbelaar. De dief deed zich voor als een medewerker van het gasbedrijf en wist de bewoners te overtuigen van een gevaarlijk gaslek in de buurt.



Ze moesten een tas vullen met waardevolle spullen en meekomen. Vervolgens ging de babbelaar er vandoor met de tas en bleef het echtpaar verbouwereerd achter.



SIGNALEMENT

Het gaat volgens de politie om een blanke man, ongeveer 1.80 meter lang, met donkerblond haar en tussen de 40 en 50 jaar oud. Hij sprak accentloos Nederlands.



Waarschijnlijk is dezelfde dader eerder met deze babbeltruc bij mensen aan de deur geweest. De politie zoekt getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze man.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht