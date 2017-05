Abseilen in de Domkerk: "Mooi uitzicht"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 16:56 uur | update: 17:12 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Van 40 meter hoogte in de Domkerk aan een touw naar beneden zakken. Gulle gevers die geld hebben geschonken aan de restauratie van de kerk, hadden gisteren geluk. Als beloning mochten ze abseilen.



"Dat is best hoog", zegt de 51-jarige Ellen van Beek. Zij is een van de zes mensen die 150 euro of meer heeft gedoneerd. Straks zakt ze naar beneden aan een touwtje. "Ik heb eigenlijk een beetje hoogtevrees", geeft ze toe. "Maar ik ga gewoon!"



OPKNAPBEURT

De actie is op touw gezet omdat De Domkerk hard toe is aan een grote opknapbeurt. Daar is 1,6 miljoen euro voor nodig. "We proberen hiermee geld in te zamelen, maar ook mensen te laten zien hoe mooi de Domkerk is", vertelt Vera Diepeveen, die in de organisatie zit.



De abseilers worden begeleid door het professionele stuntteam van de Utrechtse Studenten Alpen Club. "Onze kliminstructeurs zijn getraind in het begeleiden van onervaren abseilers, dus dit is honderd procent veilig", aldus voorzitter Hugo Meijer.



HOOGTEVREES

De grootste uitdaging voor Ellen: niet naar beneden kijken! Gelukkig lijkt haar hoogtevrees ver weg. "Wat gaaf is dit", roept ze, terwijl ze langzaam naar beneden gaat. "Mooi uitzicht!"



Veertig meter verder staat ze weer met beide benen op de grond. Mede dankzij Ellen is er 900 euro ingezameld voor de restauratie van de Domkerk.



