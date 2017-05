Opgepakte man in liquidatie-onderzoek verdacht van wapenbezit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 17:13 uur | update: 17:38 uur

UTRECHT - De man die op 10 mei op de Dommeringdreef in Utrecht werd aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie van Ranko Scekic, wordt verdacht van wapenbezit. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.



Op 10 mei viel de politie meerdere gebouwen binnen. In een van die panden werden wapens gevonden. Een arrestatieteam heeft de 23-jarige Utrechter opgepakt, omdat de recherche vermoedt dat hij de eigenaar van de wapens is.



MOORDEN OP BESTELLING

De moord op Scekic wordt gelinkt aan de geruchtmakende 26Koper-zaak, die draaide om moorden op bestelling. De hoofdverdachten in dit proces zijn veroordeeld tot acht jaar cel.



Scekic was als getuige opgeroepen in de 26Koper-zaak. In het onderzoek naar zijn liquidatie was nog niemand aangehouden. De politie kreeg in december diverse tips over de moord na een uitzending van Opsporing Verzocht en Bureau Hengeveld. Ook werden er namen genoemd.



LANGER VAST

De rechtbank heeft vandaag besloten dat de 23-jarige Utrechter nog tenminste dertig dagen in voorarrest blijft vastzitten.



