Automobilist scheurt rond met honderden erectiepillen

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Een 26-jarige man uit Harmelen is betrapt op het bezit van een groot aantal XTC-pillen en enkele honderden erectiepillen. De man liep tegen de lamp toen hij in de nacht van zondag op maandag veel te hard reed over de A12.



Agenten constateerden omstreeks 01.50 uur een snelheidsovertreding van 65 kilometer per uur en hielden de man uiteindelijk staande op de Catharijnestraat in Driebergen. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.



BOKSBEUGEL

In de auto troffen de agenten een boksbeugel en een tas met ruim 300 erectiepillen en bijna 90 XTC-pillen aan. De man werd aangehouden en overgebracht naar het bureau.



Vervolgens vond er een doorzocht de politie de woning van de man. Daar werden ongeveer enkele duizenden XTC-pillen en tweeduizend erectiepillen gevonden, net als meerdere nepvuurwapens.



IN BESLAG GENOMEN

De aangetroffen pillen, de auto en andere goederen zijn in beslag genomen. De verdachte is vandaag voorgeleid op verdenking van drugshandel en moet in voorarrest blijven.



