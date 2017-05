Utrechters krijgen NL-Alert vanwege extreme drukte in Amsterdam

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 19:57 uur | update: 20:44 uur

Het is extreem druk op het Amsterdamse Museumplein. Foto: ANP (Foto 1 van 2) Het NL-Alert dat in de provincie Utrecht binnen kwam. Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Inwoners van de provincie Utrecht kregen vanavond een NL-Alert vanwege de drukte in Amsterdam. Gevraagd wordt om de stad vanwege de extreme drukte te mijden. Er is sprake van een "code rood"-situatie.



In Amsterdam wordt de wedstrijd Ajax - Manchester United gekekeken. Vooral op het Museumplein is het extreem druk, maar ook alle andere grote uitgaanspleinen zijn vol. De politie raadt mensen daarom af om naar Amsterdam te komen.



CODE ROOD

Een woordvoerder van de politie laat aan RTV Utrecht weten dat er sprake is van een "code rood NL-Alert". Daarbij is de cirkel van mensen die het bericht krijgen het grootst. Er is ook een code oranje en een code geel, als dat verstuurd zou worden zouden Utrechters geen melding krijgen.



Een NL-Alert wordt doorgaans verstuurd bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, of noodweer. Bezitters van een mobiele telefoon krijgen een tekstbericht en een luid geluidssignaal.



LAATSTE TREIN

De wedstrijd Ajax - Manchester United begint om 20.45 uur in Stockholm. Verwacht wordt dat het na de wedstrijd druk wordt in de treinen vanaf Amsterdam. De NS vraagt voetbalkijkers niet de laatste trein naar huis te nemen, omdat de kans dan groot is dat ze niet meer thuis komen.



Het NL-Art is bij veel Utrechters meerdere keren binnengekomen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht