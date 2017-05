125 extra woningen in Leidsche Rijn Centrum

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 24 mei 2017, 17:47 uur | update: 20:52 uur

UTRECHT - Er komen 125 nieuwe woningen tussen het winkelgebied en het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum. Het gaat om stadswoningen en appartementen in een (half-) gesloten bouwblok.



Dat maakt de gemeente vandaag bekend. De bouw start midden 2018, de oplevering wordt circa twee jaar later verwacht.



"We zien dat de woningen die in de verkoop gaan erg gewild zijn en ook steeds meer winkelbedrijven willen in Leidsche Rijn Centrum neerstrijken", zegt wethouder Kees Geldof. "Ik ben blij dat dit mooie project naast het winkelgebied hier volgend jaar bij komt."



