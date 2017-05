Code oranje vanwege verhoogd risico op natuurbrand

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 08:48 uur | update: 09:05 uur

PROVINCIE UTRECHT - De Veiligheidsregio Utrecht heeft code oranje afgegeven voor de provincie Utrecht. Dat betekent dat er door de droogte een verhoogd risico is op natuurbranden.



Kampvuren, barbecues en ander open vuur in natuurgebieden is daarom voorlopig verboden. Ook wordt afgeraden te roken in de natuurgebieden. Een weggegooide peuk of een geparkeerde auto met hete uitlaat in het gras kan al een natuurbrand veroorzaken, waarschuwt de veiligheidsregio.



De brandweer laat ook verkenningsvliegtuigje Charly weer vliegen. Met dit toestel kan vanuit de lucht een brand eerder opgemerkt worden. Zo kan er sneller ingegrepen worden om erger te voorkomen.



Code oranje is de op een na hoogste alarmcode. Op natuurbrandrisico.nl staat een uitleg van alle kleurcodes en wat elke code betekent voor hulpdiensten en bezoekers van de natuurgebieden.



