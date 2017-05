Amerikaanse rattenslang gevangen in Woudenberg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 09:08 uur | update: 09:22 uur

Foto: Facebook Politie Leusden en Woudenberg

WOUDENBERG - De Amerikaanse rattenslang die al anderhalve week zoek was in Woudenberg is gevonden. Dat meldt de wijkagent op Twitter.



Het dier werd vorige week maandag gezien in een tuin in de wijk Zeeland. De bewoner belde de politie maar toen agenten ter plaatse kwamen, was het beest al verdwenen.



Gisteravond werd het dier opnieuw gezien en deze keer kon de slang gevangen worden. De dierenambulance heeft de slang meegenomen. Het is niet bekend wie de eigenaar is.



Een Amerikaanse rattenslang is niet gevaarlijk of giftig.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht