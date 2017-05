Gewonde gevonden op straat in Zuilen

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 10:20 uur | update: 10:46 uur

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Zuilen is vannacht rond half vijf een gewond persoon gevonden.



Het slachtoffer lag volgens getuigen midden op straat op de van Egmondkade. Eromheen lagen allemaal lachgaspatronen.



Het is niet bekend of de persoon onwel is geworden door lachgas. Ook is niet duidelijk of het gaat om een man of vrouw. De persoon is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



