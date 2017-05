Jongen valt van dak in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 10:55 uur | update: 11:19 uur

Foto: Koen Laureij

NIEUWEGEIN - Bij een school aan de Kastanjestraat in Nieuwegein is gisteravond een jongen van het dak gevallen.



Vermoedelijk wilde de jongen een voetbal pakken die op het dak van het halletje lag. Hij viel vervolgens een meter of twee naar beneden. De jongen was bij kennis toen de ambulance kwam. Hij is uit voorzorg gestabiliseerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.



De jongen viel op het schoolplein. Omdat daar hekken omheen staan, riep de ambulancedienst de hulp van de brandweer in. Die kon de deuren van de school openen zodat de ambulancemedewerkers bij de jongen konden komen.



