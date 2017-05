Hardrijder met drank op van de A2 gehaald door de politie

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 11:33 uur | update: 11:53 uur

Foto: Politie Woerden / Twitter

IJSSELSTEIN - Op de A2 bij IJsselstein is een hardrijder van de weg gehaald door de politie.



De man viel op door zijn rijgedrag. Naast dat hij dertig kilometer per uur te hard reed, slingerde hij ook over de weg. Bij de controle van zijn gegevens bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had. Daarnaast toonde een blaastest aan dat hij te veel gedronken had.



Volgens de politie was de man al eens eerder bekeurd voor rijden onder invloed en het rijden zonder geldig rijbewijs. Ook bleek dat de man nog veertien dagen celstraf uit moet zitten. Hij kan opnieuw post van het Openbaar Ministerie verwachten.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht