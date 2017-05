Drukste Hemelvaartsdag op de weg ooit gemeten

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 13:25 uur | update: 13:47 uur

Foto: VID

PROVINCIE UTRECHT - Het is op de weg de drukste Hemelvaartsdag ooit gemeten, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID). Rond het middaguur stond er ongeveer 125 kilometer file. Het oude record stamt uit 2009. Toen stond er 78 kilometer.



Naast de kustregio's is het met name in Midden-Nederland druk volgens de VID. Het gaat dan om bekende filepunten zoals knooppunt Hoevelaken.



Al vroeg in de ochtend kwam de verkeersstroom op gang vanuit Duitsland. Onze oosterburen hebben een lang weekend vrij en een deel van hen trekt daarom naar de Nederlandse kust. Door ongelukken nam het aantal files in de loop van de ochtend verder toe.



Ook de komende dagen wordt er nog grote drukte op de weg verwacht. In het weekend wordt er op verschillende plekken aan de weg gewerkt, waaronder op de A1 en A6. Daarnaast wordt door het aanhoudende mooie weer verwacht dat ook de komende dagen veel mensen eropuit trekken en richting de kust gaan.



