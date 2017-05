Duizenden bezoekers bij opening Sleepbootdagen Vianen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 16:22 uur | update: 17:06 uur

VIANEN - De elfde editie van de Nationale Sleepbootdagen in Vianen is vandaag van start gegaan. De organisatie schat dat er halverwege de middag zo'n 45.000 bezoekers op de been waren.



Vanmorgen kwamen de eerste sleepboten en opduwers al aan in Vianen. Rond het middaguur werd het evenement officieel geopend met het hijsen van de vlag.



Bezoekers kunnen nog tot en met zaterdag het evenement bezoeken. Mede door het goede weer hoopt de organisatie dit jaar een bezoekersrecord te halen.



AAN BOORD

Uniek aan de Sleepbootdagen is dat mensen ook aan boord mogen om de schepen van binnen te bekijken.



"Als je het vraagt aan de schipper sta je zo in de machinekamer maar als je langsloopt en niks vraagt dan gebeurt er ook niks", vertelt Henk Lammertink, secretaris van de Stichting Nationale Sleepbootdagen Vianen.



PRONKSTUK

Pronkstuk tijdens de Sleepbootdagen is de Christiaan Brunings, de grootste en oudste stoomijsbreker van Nederland. Sinds 1968 is het als varend museumschip deel van de collectie van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.



Voor de kapitein is het een eer om vandaag in Vianen aanwezig te zijn. "Wat wil je nog meer dan zo'n prachtig schip van 117 jaar oud in stand te houden en daarmee te mogen varen."



VEILIGHEID

De organisatie is vanwege de massale belangstelling extra goed voorbereid op mogelijke calamiteiten. Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de Veiligheidsregio Utrecht.



"In het draaiboek wordt ook voorzien in calamiteiten zoals terroristische aanslagen", aldus Lammertink. Zo is er een omroepinstallatie waar gebruik van kan worden gemaakt en op de kade zijn meerdere plekken vrijgehouden voor hulpdiensten.



