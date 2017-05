Verkenningsvliegtuigje Charly ontdekt natuurbrand Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 15:38 uur | update: 15:41 uur

BAARN - In Baarn is vanmiddag brand uitgebroken in een natuurgebied. De vlammen werden op tijd ontdekt door verkenningsvliegtuigje Charly van de brandweer, waardoor de brand snel onder controle was.



Aan de Wildenburglaan is volgens de brandweer een stuk van ongeveer tien vierkante meter afgebrand. De brandweer is op het moment extra alert op branden. Door de droogte kan het vuur zich snel uitbreiden.



In de regio Utrecht is daarom ook code oranje van kracht. Dat betekent dat kampvuren, barbecues en ander open vuur in natuurgebieden voorlopig verboden is. Ook worden mensen gevraagd niet te roken in de natuurgebieden.



Daarnaast vliegt verkenningsvliegtuigje Charly boven de regio. Het vliegtuigje van de brandweer houdt de natuurgebieden vanuit de lucht in de gaten zodat er snel en gericht een wagen op een brandje afgestuurd kan worden. Zo wordt voorkomen dat grote stukken natuurgebied in vlammen opgaan.



