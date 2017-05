Man valt uit raam van flat in Utrecht

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 16:38 uur | update: 16:51 uur

UTRECHT - Een man is vanmiddag uit een raam gevallen van een flat aan de Theemsdreef in Utrecht. Hij viel van n hoog naar beneden. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is, hij is naar het ziekenhuis gebracht.



Bij de flat doet de politie onderzoek. Onder het raam is een bloedspoor te zien. Volgens de politie is nog onduidelijk of de man gevallen of gesprongen is. Rechercheurs brengen de omgeving in kaart en onderzoeken sporen. Een auto die in de buurt geparkeerd stond, is meegenomen voor onderzoek.



