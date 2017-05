Volle terrassen en druk bezochte evenementen tijdens Hemelvaartsdag

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 17:07 uur | update: 18:32 uur

PROVINCIE UTRECHT - Mooi weer en Hemelvaartsdag bleek vandaag voor veel mensen een goede combinatie om er een dagje op uit te trekken. En dat was te merken. Met name bij evenementen in de regio, maar ook bij de recreatieplassen en in de horeca.



Zo trokken de Nationale Sleepbootdagen in Vianen vele tienduizenden bezoekers. Druk was het ook bij het Bier en Appelsap Festival in Lage Vuursche. Daar was al snel geen parkeerplekje meer te vinden. In de loop van de middag waarschuwde de organisatie bezoekers om vooral op de fiets te komen en rekening te houden met wachtrijen.



Vanuit heel Utrecht kwamen er ook mensen naar de Amsterdamsestraatweg in de stad. Daar was een grote braderie georganiseerd, volgens de organisatie de langste van heel Nederland.



Bij Paleis Soestdijk konden bezoekers van de Lentefair in de buitenlucht shoppen en in Soest werd weer de traditionele Oude Ambachtenmarkt georganiseerd.



