Traumahelikopter rukt uit na valpartij met elektrische fiets in Bunschoten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 06:17 uur | update: 07:22 uur

Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 2) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 2) ‹ ›

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Bij een heftige valpartij in Bunschoten-Spakenburg, moest gisteravond een tramahelikopter uitrukken. Een vrouw kwam op een elektische fiets ten val.



Het ongeluk vond even voor middernacht plaats op de Huijgenlaan door een nog onbekende oorzaak. De vrouw raakte buiten bewustzijn. Een man die naast haar fietste, ook op een elektrische fiets, bleef ongedeerd.



Volgens een buurtbewoner is de vrouw tegen een muur aangereden en heeft ze daardoor een grote hoofdwond. De traumahelikopter landde in een weiland langs de N414 Bisschopsweg bij Polynorm.



Het slachtoffer is verzorgd door een trauma-arts, waarna de ambulance met spoed naar een ziekenhuis reed. Op de Huijgenlaan is ondezoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht